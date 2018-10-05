Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Сегодня, 5 октября, круглую дату отмечает легендарная актриса Инна Чурикова. Миллионы зрителей полюбили артистку не за красоту, а за талант и удивительное искусство перевоплощения. Одна из самых любимых у народа является роль Марфушки из бессмертной сказки "Морозко".
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