Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру

В столичном Центральном телеграфе состоялись "Пионерские чтения" журнала "Русский пионер". Культурное мероприятие посетило множество знаменитостей, не осталась в стороне и Ксения Собчак, о второй беременности которой стало известно совсем недавно. Скандально известная ведущая вышла в свет в черном платье в мелкий цветочек, которое не смогло скрыть ее расплывшуюся талию.