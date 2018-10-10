Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру

В столичном Центральном телеграфе состоялись "Пионерские чтения" журнала "Русский пионер". Культурное мероприятие посетило множество знаменитостей, не осталась в стороне и Ксения Собчак, о второй беременности которой стало известно совсем недавно. Скандально известная ведущая вышла в свет в черном платье в мелкий цветочек, которое не смогло скрыть ее расплывшуюся талию.
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