Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины

С приходом осени столичные театры возобновляют свою работу. На сей раз на днях состоялся сбор труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Актеры были рады друг друга увидеть – они с улыбкой здоровались и обнимались. Так, замужняя Олеся Судзиловская оказалась в объятиях актера Сергея Удовика.