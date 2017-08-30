Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины

С приходом осени столичные театры возобновляют свою работу. На сей раз на днях состоялся сбор труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Актеры были рады друг друга увидеть – они с улыбкой здоровались и обнимались. Так, замужняя Олеся Судзиловская оказалась в объятиях актера Сергея Удовика.
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