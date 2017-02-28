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Фев. 28, 2017
просмотры: 123

Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами

567

27 февраля состоялась звездная премьера драмы Теда Мелфи "Скрытые фигуры", закрывшая фестиваль "Недели Оскара" в кинотеатре "Москва". По красной дорожке мероприятия прошли большие любители качественного кино: Анна Седокова, Светлана Бондарчук, Олег Меньшиков и его жена Анастасия Чернова, Аглая Тарасова, Александр Добровинский, Анна Цуканова-Котт, Мария Андреева, Артем Королев и многие другие. 

Примечательно, что Светлана Бондарчук и Анна Седокова выбрали очень странные, по мнению пользователей Сети, наряды. Комментаторы ресурсов, отвечающих за светскую хронику, глумятся, что первая надела "помятую бабушкину комбинацию", а беременную экс-солистку "ВИА Гры" подвело слишком узкое трико в области зоны бикини. "У Бондарчук и Седаковой такие спорные образы. Наверное, поэтому и фотографировались вместе. Дополнили друг друга", "И где вообще они все такие страшные шмотки берут?!",  "Что одето на Бондарчук?", "Зависла над фото Седоковой. Что там на ней надето? Зона бикини слишком выделена. Это даже не леггинсы, а колготки что ли такие тонкие?",  "Да что случилось -о?! Затмение?! Что у всех за наряды адские?! Седакова!!!" – негодуют сетевые эстеты.

Биографическая лента "Скрытые фигуры" основана на одноименной документальной книге Марго Ли Шеттерли и рассказывает истории жизней трех невероятных женщин, выполнивших сложнейшие расчеты для важнейшей научной операции США – запуска астронавта Джона Гленна на орбиту и его безопасное возвращение. Фильм стал претендентом на три премии Американской академии кинематографических искусств и наук: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий".

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