Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"

В Лос-Анджелесе состоялась 89-ая церемония награждения кинопремии "Оскар". По красной дорожке мероприятия прошлись самые яркие звезды. Однако особое внимание к себе привлекли Николь Кидман и ее супруг Кит Урбан. Супруги, женатые не первый год, вели себя на красной дорожке словно молодожены: они обнимались, целовались и обменивались влюбленными взглядами. Журналисты даже поймали интимный жест Кита – когда он погладил Николь пониже спины.