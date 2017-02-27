Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"

В Лос-Анджелесе состоялась 89-ая церемония награждения кинопремии "Оскар". По красной дорожке мероприятия прошлись самые яркие звезды. Однако особое внимание к себе привлекли Николь Кидман и ее супруг Кит Урбан. Супруги, женатые не первый год, вели себя на красной дорожке словно молодожены: они обнимались, целовались и обменивались влюбленными взглядами. Журналисты даже поймали интимный жест Кита – когда он погладил Николь пониже спины.
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