Как живет Диана Шурыгина

Имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну после того, как она приняла участие в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", на которой рассказала об изнасиловании на вечеринке. Ее история буквально расколола российское общество – некоторые не поверили девушки, другие встали на ее сторону. Сама же она тем временем успела принять участие в съемках еще двух передач, завести популярный канал на YouTube и монетизировать свою внезапно возросшую популярность. Dni.Ru решили посмотреть как и чем живет Диана Шурыгина.
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