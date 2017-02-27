Самые смелые наряды церемонии "Оскар"

Вручение главных кинонаград планеты – это не только оценка лучших фильмов, но и дефиле высокой моды. Подготовку к "Оскару" приглашенные для участия в церемонии актеры и режиссеры начинают за несколько месяцев. Лучшие дома моды сражаются за право одеть ту или иную знаменитость. Ведь ее наряд будет видеть и обсуждать потом весь мир!

Помимо номинантов на "Оскар" в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе собралось множество звезд Голливуда. И если бы отдельную награду жюри предстояло вручить за лучший вечерний туалет, то это стало бы самым сложным конкурсом. Ведь опрактически у каждой из актрис получился свой неповторимый, сексуальный, но в то же время элегантный образ. Судя по нарядам, в этом году знаменитости отдали предпочтение теплым оттенкам – преобладал золотой, бежевый, пудровый и молочно-коричневый цвет.