Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

В Лос-Анджелесе состоялись вечеринки, приуроченные к церемонии награждения премии "Оскар". Одну из них, организованную легендарным исполнителем Элтоном Джоном, посетила российская знаменитость Виктория Боня. Девушка появилась на мероприятии в белом платье с оголенными плечами. Похоже, Боня осталась не очень довольна своим видом. "Оказывается, даже я могу выглядеть толстушкой 😆 Пошла качать пресс 💪🏼" – сообщила Виктория фанатам на своей страничке в Instagram.