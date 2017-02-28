Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

В Лос-Анджелесе состоялись вечеринки, приуроченные к церемонии награждения премии "Оскар". Одну из них, организованную легендарным исполнителем Элтоном Джоном, посетила российская знаменитость Виктория Боня. Девушка появилась на мероприятии в белом платье с оголенными плечами. Похоже, Боня осталась не очень довольна своим видом. "Оказывается, даже я могу выглядеть толстушкой 😆 Пошла качать пресс 💪🏼" – сообщила Виктория фанатам на своей страничке в Instagram.
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