Дочь Валерии похвасталась шикарной шубой

Дочь певицы Валерии, ведущая "Муз-ТВ" Анна Шульгина приняла участие в грандиозном концерте на катке ВДНХ в честь праздника Масленицы. Кроме нее, на ледовую сцену главного катка страны вышли Денис Клявер, Дмитрий Колдун, Влад Соколовский, Доминик Джокер и другие знаменитости. Живой концерт продолжался более трех часов. А ярким завершением праздника стал красочный салют.
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