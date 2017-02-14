Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

Знаменитости посетили торжественное открытие недель "Оскара" в Москве. На красной дорожке блистали семейство певицы Валерии и Иосифа Пригожина практически в полном составе, продюсер Виктор Дробыш с женой Татьяной, Маруся Зыкова, Илья Бачурин с возлюбленной Надеждой Сысоевой, Игорь Чапурин, Наталья Рудова, Мурад и Наталья Османн, Изета Гаджиева, Ирина Чайковская и многие другие.

Для гостей мероприятия состоялась российская премьера картины "Лев" режиссера Гарта Дэвиса. Сценарий был разработан Люком Дейвисом на основе автобиографии Сару Бриерли "Долгая дорога домой". Главные роли в фильме исполнили Дев Патель, Руни Мара, Николь Кидман и другие. Лента номинирована на премию Академии кинематографических искусств и наук в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль второго плана" (Дев Патель), "Лучшая женская роль второго плана" (Николь Кидман), "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучший саундтрек".

Недели "Оскара" 2017 в Москве пройдут с 14 по 27 февраля. В течение этих дней зрители смогут увидеть фильмы-номинанты, вошедшие в short-list предстоящей самой престижной мировой кинопремии на специальных условиях и на языке оригинала. В программу показа этого года войдут как блокбастеры, которые уже были в прокате в России, так и предстоящие премьеры, релиз которых только запланирован на 2017 год.