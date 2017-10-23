Калашникова спелась с Паниным

Во всем мире модные показы – это профессиональное мероприятие для байеров, модных критиков и главных редакторов глянца. Словом, для тех, кто формирует общественный вкус и прививает стиль. В Москве же, по традиции, на дефиле приходят много звезд. И демонстрация моды становится светским событием. Хотя артистам, конечно, нужно быть в тренде и знать, что теперь носят. Особенно Анне Калашниковой, которая начала сольную карьеру.