Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин

Очередной отчетный концерт "Новой Фабрики звезд" был посвящен творчеству поп-короля Филиппа Киркорова. На сцене вместе с ведущей Ксенией Собчак появилась певица Жасмин, которая с участницей шоу Лолитой Волошиной исполнила песню Киркорова "Днем и ночью". Кстати, для выхода в свет Жасмин выбрала белый брючный костюм, который, как с сожалением подметили фанаты, лишь подчеркнул еще не пришедшую в норму после родов пышную фигуру певицы. Впрочем, зрители отметили и Ксению Собчак, которая тоже пока так и не вернула былые параметры после рождения сына Платона. Однако ведущая оказалась хитрее певицы, потому что выбрала для съемки черное платье с пышной юбкой, скрывшей все несовершенства фигуры.
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