Шаляпин переплюнул Бузову

Певец поддержал социально значимый проект – показ экологической моды "Русская Арктика", который прошел в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дефиле Прохора произвело настоящий фурор. Он по овациям переплюнул даже Олю Бузову, которая прошлась по подиуму в дерзких шортиках.
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