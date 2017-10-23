Шаляпин переплюнул Бузову

Певец поддержал социально значимый проект – показ экологической моды "Русская Арктика", который прошел в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дефиле Прохора произвело настоящий фурор. Он по овациям переплюнул даже Олю Бузову, которая прошлась по подиуму в дерзких шортиках.



