Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев

Элисон Табита прославилась на весь Instagram своими перевоплощениями в известных персонажей кино, мультфильмов и комиксов. Процесс подготовки может занимать у девушки несколько месяцев, однако результат того стоит – точность совпадения невероятна. Особенно поклонники в восторге от мужских образов, которые воплощает миловидная брюнетка.