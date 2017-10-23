Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

В нью-йоркском Томпкинс-сквер-парке прошел ежегодный парад собак, приуроченный к празднованию Дня всех святых – Хэллоуина. Принять участие в нем могли собаки любых пород. Основным требованием к четвероногим участникам шествия было наличие костюма. Dni.Ru просмотрели Instagram и отобрали самых умилительных животных в диковинных костюмах.
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