Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

В нью-йоркском Томпкинс-сквер-парке прошел ежегодный парад собак, приуроченный к празднованию Дня всех святых – Хэллоуина. Принять участие в нем могли собаки любых пород. Основным требованием к четвероногим участникам шествия было наличие костюма. Dni.Ru просмотрели Instagram и отобрали самых умилительных животных в диковинных костюмах.



