Гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia хором пели с Бузовой

21 октября в Москве стартовал 35-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Впереди 70 показов и презентаций, в которых примет участие 120 дизайнеров из России, Грузии и Казахстана, новые имена и постоянные участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Народно-художественные промыслы, casual от Вячеслав Зайцев и "Мало половин" Ольги Бузовой – первый день выдался насыщенным.