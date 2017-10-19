Изменившая внешность Сотникова вышла в свет

В Музее Москвы состоялось мероприятие, приуроченное к 20-летию российской версии журнала Marie Claire. Такое важное событие не оставило равнодушным многих отечественных знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла к себе фигуристка Аделина Сотникова. Прославленная спортсменка не только нашла лазейку в своем плотном тренировочном графике для того, чтобы выйти в свет, но и возможность изменить внешность. Аделина сделала модную стрижку.