Изменившая внешность Сотникова вышла в свет

В Музее Москвы состоялось мероприятие, приуроченное к 20-летию российской версии журнала Marie Claire. Такое важное событие не оставило равнодушным многих отечественных знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла к себе фигуристка Аделина Сотникова. Прославленная спортсменка не только нашла лазейку в своем плотном тренировочном графике для того, чтобы выйти в свет, но и возможность изменить внешность. Аделина сделала модную стрижку.
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