Чем удивляла Собчак

Ксения Собчак потрясла общественность заявлением о своем намерении баллотироваться в президенты России. Это не первая скандальная выходка светской львицы.

Ранее Ксения Анатольевна неоднократно привлекала к себе внимание публики. Первую известность она получила в качестве ведущей реалити-шоу "Дом-2". Там она прославилась своим экспрессивным поведением. После этого Собчак не раз принимала участие во множестве шоу на телеканалах России