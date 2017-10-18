Чем удивляла Собчак

Ксения Собчак потрясла общественность заявлением о своем намерении баллотироваться в президенты России. Это не первая скандальная выходка светской львицы.
Ранее Ксения Анатольевна неоднократно привлекала к себе внимание публики. Первую известность она получила в качестве ведущей реалити-шоу "Дом-2". Там она прославилась своим экспрессивным поведением. После этого Собчак не раз принимала участие во множестве шоу на телеканалах России
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