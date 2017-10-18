Душераздирающие фото прощания с Дмитрием Марьяновым

Сегодня, 18 октября, в Доме кино состоялось прощание с популярным актером Дмитрием Марьяновым. Проводить артиста в последний путь прибыло множество поклонников, растянувшихся в многокилометровую очередь. Не остались в стороне и коллеги актера. У гроба Марьянова журналисты сфотографировали Виктора Вержбицкого, Георгия Мартиросьяна, Алену Хмельницкую и других. Вдова и дочь покойного актера, прощаясь с ним, были безутешны.