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Окт. 18, 2017
просмотры: 123

Душераздирающие фото прощания с Дмитрием Марьяновым

567

Сегодня, 18 октября, в Доме кино состоялось прощание с популярным актером Дмитрием Марьяновым. Проводить артиста в последний путь прибыло множество поклонников, растянувшихся в многокилометровую очередь. Не остались в стороне и коллеги актера. У гроба Марьянова журналисты сфотографировали Виктора Вержбицкого, Георгия Мартиросьяна, Алену Хмельницкую и других. Вдова и дочь покойного актера, прощаясь с ним, были безутешны.

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