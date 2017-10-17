Звезда "Дома-2" поразила накачанными ягодицами

Бывшая участница "Дома-2" Лиза Полыгалова завоевала титул "Мисс фитнес-бикини" Москвы. 21-летняя блондинка покорила жюри накачанными ягодицами.
Примечательно, что заниматься спортом Лиза начала еще в 16 лет. И сейчас выглядит великолепно. Однако, когда девушка была участницей телестройки, ее часто критиковали. Полыгалову упрекали в чрезмерном увлечении спортом.
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