Россиянки побили западных актрис

В Каннах стартовала Международная выставка MIPCOM-2017. Примечательно, что среди западных знаменитостей блеснули и отечественные звезды – актрисы Юлия Снегирь, Анна Чиповская, Ольга Сутулова, Юлия Франц. Актрисы прилетели во Францию, чтобы представить в рамках программы Russian Content Revolution, приуроченной к 100-летию русской революции, несколько новые кинопроектов. По мнению пользователей Сети, российские актрисы оказались гораздо привлекательнее своих зарубежных товарок.