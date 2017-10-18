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Окт. 18, 2017
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Россиянки побили западных актрис

567

В Каннах стартовала Международная выставка MIPCOM-2017. Примечательно, что среди западных знаменитостей блеснули и отечественные звезды – актрисы Юлия Снегирь, Анна Чиповская, Ольга Сутулова, Юлия Франц. Актрисы прилетели во Францию, чтобы представить в рамках программы Russian Content Revolution, приуроченной к 100-летию русской революции, несколько новые кинопроектов. По мнению пользователей Сети, российские актрисы оказались гораздо привлекательнее своих зарубежных товарок.

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