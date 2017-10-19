Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане

В Москве открылся новый ресторан "Рюмка водки". Питейное заведение презентовали популярный исполнитель Григорий Лепс и певец, бизнесмен Эмин Агаларов. Среди гостей отметились юморист Владимир Винокур и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Отметим, что последний, обожающий выходить в свет ярких экстравагантных нарядах, был одет удивительно скромно – в джинсы, белую рубашку, черные галстук и пиджак.

