Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане

В Москве открылся новый ресторан "Рюмка водки". Питейное заведение презентовали популярный исполнитель Григорий Лепс и певец, бизнесмен Эмин Агаларов. Среди гостей отметились юморист Владимир Винокур и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Отметим, что последний, обожающий выходить в свет ярких экстравагантных нарядах, был одет удивительно скромно – в джинсы, белую рубашку, черные галстук и пиджак.
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