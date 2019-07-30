Пикантные фото обманувшей всех модели

Эротическая модель Рэзор Кэнди недавно ошарашила поклонников признанием: она перенесла операцию по удалению сосков, и теперь может выкладывать в соцсети снимки топлес, не опасаясь бана. Сообщение девушки вызвало ажиотаж. Однако многих фанатов удивило решение модели – они не нашли смысла в подобных жертвах. Хотя в самом деле публикация снимков, на которых видны женские соски, запрещена правилами Instagram.

Внимательные поклонники усмотрели на фотографиях Кэнди следы фотошопа. Позже модель и сама призналась, что ее сообщение было розыгрышем – она не ложилась под нож хирурга. По словам Рэзор, таким образом она хотела выразить протест против дискриминации – почему-то мужчинам можно выкладывать снимки топлесс, а женщин за это отправляют в бан.