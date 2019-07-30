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Июль 30, 2019
просмотры: 123

Пикантные фото обманувшей всех модели

567

Эротическая модель Рэзор Кэнди недавно ошарашила поклонников признанием: она перенесла операцию по удалению сосков, и теперь может выкладывать в соцсети снимки топлес, не опасаясь бана. Сообщение девушки вызвало ажиотаж. Однако многих фанатов удивило решение модели – они не нашли смысла в подобных жертвах. Хотя в самом деле публикация снимков, на которых видны женские соски, запрещена правилами Instagram. 

Внимательные поклонники усмотрели на фотографиях Кэнди следы фотошопа. Позже модель и сама призналась, что ее сообщение было розыгрышем – она не ложилась под нож хирурга. По словам Рэзор, таким образом она хотела выразить протест против дискриминации – почему-то мужчинам можно выкладывать снимки топлесс, а женщин за это отправляют в бан. 

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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