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Авг. 1, 2019
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Жуткие последствия пожаров в Сибири

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В России горит почти 2,8 миллиона гектаров леса в труднодоступной местности. Режим ЧС введен в четырех субъектах страны: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В тушении задействованы 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов. На борьбу с пожарами в аэропорт Красноярска 1 августа прибыл первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76.  

Эхо катастрофы будет звучать еще долго. "Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям", – заявил главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России Ирек Хасанов. Ситуацию ухудшает то, что высокие температуры и дым блокируют циклоны с осадками. Таким образом, лесные пожары поддерживают сами себя.

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