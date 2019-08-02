Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

Константин Богомолов 2 августа впервые как художественный руководитель Театра на Малой Бронной провел сбор труппы. Режиссера засняли обнимающимся и целующимся с возлюбленной – телеведущей Ксенией Собчак. Пара уже не стесняется, как раньше, вместе появляться на светских мероприятиях и открыто проявлять свои чувства.
Богомолов рассказал о планах театра, предстоящем сезоне и репертуаре вплоть до конца 2020 года. Он пообещал, что у актеров будет очень много разнообразной интересной работы. Встреча получилась не только деловой, но и праздничной. "Это всегда приятный, радостный момент в театре – сбор всей семьи", – заявил худрук.
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