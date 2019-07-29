Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики

Международной музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку завершился грандиозным концертом "Поколение Z" Столько ярких, современных и неординарных образов "красная дорожка" фестиваля еще не видела – Тимур Родригез, Ирина Нельсон, Юлия Барановская, Григорий Лепс и GRECHANIK, EMIN c супругой Аленой Гавриловой, группа SEREBRO, MBAND, Джиган, Юлия Ковальчук. На сцене же главным потрясением стала Ольга Серябкина, выступающая сегодня как MOLLY. Она вышла к бакинцам в белье и довела народ до истерики своей сексуальностью.
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