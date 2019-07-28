Обнажающаяся в святых местах модель радуется пожару в церкви

Известная своими скандальными выходками модель Мариса Папен высказалась о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Слова девушки вызвали волну негодования.
"Церкви сгорают… Грядет новая эра!" – написала в своем Facebook Мариса Папен. После модель отметила, мол, цитирует автора "Третьего завета". Красотка выразила сочувствие всем тем, кто считает себя "жертвами церкви".
Публикация вызвала возмущение верующих по всему миру. Такое заявление многие посчитали непозволительным.
Отметим, что Мариса Папен – любительница провоцировать публику. Она не раз навлекала на себя гнев верующих. Модель устраивала обнаженные фотосессии на фоне Стены Плача в Иерусалиме, соборе Святой Софии в Стамбуле и в Ватикане.
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