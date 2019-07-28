Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская потрясла Верника

Звездный бранч "ОК!" – одно из центральных событий музыкального фестиваля "Жара" в Баку. В перерыве между красными дорожками, репетициями и выступлениями звезды приходят к Вадиму Вернику, чтобы обсудить новости и показать новые наряды. В этот раз на бранч пожаловали Александр Панайотов, Алена Свиридова, Жасмин, Яна Чурикова, EMIN и многие другие звезды. Но фурор произвела телеведущая Юлия Барановская. В высоких сапогах, в рубашке на голое тело и в парике – она выглядела очень сексуально. Верник даже не сразу ее узнал, а потом принялся миловаться с сексуальной красоткой на виду у десятков камер. Он был впечатлен и потрясен новым смелым образом.
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