Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская потрясла Верника

Звездный бранч "ОК!" – одно из центральных событий музыкального фестиваля "Жара" в Баку. В перерыве между красными дорожками, репетициями и выступлениями звезды приходят к Вадиму Вернику, чтобы обсудить новости и показать новые наряды. В этот раз на бранч пожаловали Александр Панайотов, Алена Свиридова, Жасмин, Яна Чурикова, EMIN и многие другие звезды. Но фурор произвела телеведущая Юлия Барановская. В высоких сапогах, в рубашке на голое тело и в парике – она выглядела очень сексуально. Верник даже не сразу ее узнал, а потом принялся миловаться с сексуальной красоткой на виду у десятков камер. Он был впечатлен и потрясен новым смелым образом.