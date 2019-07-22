Украинская модель вызвала фурор своей переделанной фигурой

Алена Омович родилась в Киеве в 1993 году. Украинская Кардашян еще в юности могла похвастаться модельными данными: при росте 175 сантиметров ее вес не превышал 45 килограммов. Но в погоне за популярностью девушка решила прибегнуть к пластическим операциям.
Преображение фотомодель начала с объемной контурной пластики филлерами. Потом она стала увеличивать губы и с помощью инъекций поднимала скулы. Завершающим штрихом стала операция по увеличению груди.
Сейчас ее Instagram-аккаунт имеет бешеную популярность, но многие пользователи Сети приходят в ужас от ее преображения. Так, например, под последним постом Алену в очередной раз закидали камнями. "Как она ужасна. Она больна?", – спросила шокированная подписчица.
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