Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера культового детского фильма "Король лев". Посмотреть картину пришло множество отечественных знаменитостей, в том числе и актриса Наталья Рудова. Причем артистка явилась в таком виде, что у зрителей возникли подозрения: она явно забыла надеть юбку.
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