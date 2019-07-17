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Июль 17, 2019
просмотры: 123

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера культового детского фильма "Король лев". Посмотреть картину пришло множество отечественных знаменитостей, в том числе и актриса Наталья Рудова. Причем артистка явилась в таком виде, что у зрителей возникли подозрения: она явно забыла надеть юбку.

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