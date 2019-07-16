Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром

Тина Король – одна из самых ярких и популярных артисток Украины. Ее настоящее имя – Татьяна Григорьевна Либерман. Ее стремительный успех начался с участие в конкурсе "Евровидение-2006", где певица заняла 7 место. В том же году она выпустила свой первый сольный альбом, песни которого стали настоящими хитами в Украине и странах СНГ.
Всего спустя 3 года, в 2009, она получила почетное звание Заслуженной народной артистки Украины. Карьера исполнительницы до сих пор продолжает набирать обороты. Тину звали и в Россию: ее хотел продюсировать сам Григорий Лепс, но девушка отказалась.
Король ведет активную жизнь в социальных сетях,. Так, накануне, Либерман опубликовалана своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в коротеньких шортах. Звезда также приняла максимально соблазнительную позу для того, что продемонстрировать поклонникам длинные ноги и подтянутые ягодицы.
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