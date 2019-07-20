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Июль 20, 2019
просмотры: 123

"Королева моды!": одноногая модель покорила соцсети

567

Одноногая модель Бернадетт Хагенс покоряет соцсети. Девушка восхищает подписчиков не только внешней красотой, но и сильным характером.

У 23-летней Бернадетт из Белфаста обнаружили редкую форму раковой опухоли, и в октябре 2018 года ей пришлось ампутировать правую ногу. Однако девушка не впала в депрессию, а научилась ходить с протезом и решила попробовать себя в модельном бизнесе. Этой весной она стала лицом рекламной кампании ирландского бренда Primark.

В Instagram Бернадет выкладывает смелые фотографии в коротких платьях и мини-юбках. Она без стеснения демонстрирует новые протезы и даже советуется с поклонниками, какой цвет выбрать – черный или красный.

Подписчики восхищаются красотой и силой характера Бернадетт. В комментариях ее называют "королевой моды". Сама девушка шутит, что готова стать русалкой – ведь ей легче, у нее всего одна нога.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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