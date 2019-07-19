Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

17 июля состоялась презентация новой книги Леонида Агутина "Безграничная музыка", приуроченная ко дню рождения артиста. Поздравить певца и поддержать выпуск книги пришли Любовь Успенская, Игорь Николаев, Николай Фоменко, его отец Николай Агутин и, разумеется, супруга Анжелика Варум. Интересно, что артистка предстала без грамма косметики, и пользователи Сети немедленно назвали ее постаревшей и усталой. Зато сам Леонид Агутин, по мнению тех же комментаторов, выглядел весьма эффектно.