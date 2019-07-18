Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Президенты России и Белоруссии были одеты в свободном стиле – без галстуков и в одинаковых удобных синих кроссовках. Как было объявлено, президенты помолятся и ознакомятся с воссозданием православной святыни. Но, видимо, Лукашенко пришлось, кроме всего прочего, объяснять Путину свои заигрывания с украинским лидером Зеленским и западными партнерами.

Президенты России и Белоруссии присутствовали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Затем Путин и Лукашенко осмотрели скиты, большая часть которых уже восстановлена.