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Июль 18, 2019
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Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

567

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Президенты России и Белоруссии были одеты в свободном стиле – без галстуков и в одинаковых удобных синих кроссовках. Как было объявлено, президенты помолятся и ознакомятся с воссозданием православной святыни. Но, видимо, Лукашенко пришлось, кроме всего прочего, объяснять Путину свои заигрывания с украинским лидером Зеленским и западными партнерами.

Президенты России и Белоруссии присутствовали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Затем Путин и Лукашенко осмотрели скиты, большая часть которых уже восстановлена.

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