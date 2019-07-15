Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

На "Славянский базар в Витебске" гости со всего мира едут ради круглосуточной культурной программы, неповторимой атмосферы, душевости, развалов местных умельцев "Город мастеров". Актриса Алена Яковлева присмотрела на этом рынке очаровательного мальчика – винтажную куклу. Ольга Прокофьева не смогла пройти мимо эффектной броши. Варвара купила валенки для всей семьи. Александр Панайотов приобрел пояс из шерсти, чтобы греть спину. А молодая певица Лада Мишина не уехала домой без картины.