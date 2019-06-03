21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

21-летняя американская актриса, певица и модель Белла Торн по праву считается одним из секс-символов новой волны артистов. Однако ее судьба была полна тяжелых переживаний.

Будучи десятилетней, Торн пережила потерю отца, погибшего в ДТП. Лишившись супруга, мать в одиночку растила четырех детей. В первом классе Торн диагностировали дислексию. Поскольку она терпела многочисленные нападки и издевательства в ее сторону от других учащихся, то перешла на домашнее обучение.