Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину

30 мая в одном из московских ресторанов состоялась вечеринка в преддверии ежегодного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. На мероприятии появились как организаторы фестиваля Эмин Агаларов с отцом Аразом, так и многие знаменитости, которые выступят на мероприятии. Особое внимание привлекла телеведущая Юлия Барановская. Ее не сразу узнали из-за парика, который та надела. В новом образе звезда Первого канала имела оглушительный успех.
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