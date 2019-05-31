Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину

30 мая в одном из московских ресторанов состоялась вечеринка в преддверии ежегодного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. На мероприятии появились как организаторы фестиваля Эмин Агаларов с отцом Аразом, так и многие знаменитости, которые выступят на мероприятии. Особое внимание привлекла телеведущая Юлия Барановская. Ее не сразу узнали из-за парика, который та надела. В новом образе звезда Первого канала имела оглушительный успех.