Крошечные модели потрясли Москву

На носу – время последних звонков. Выпускной состоялся и в школе юных моделей Royal Model Agency, креативным продюсером которого является красавица, телеведущая и мама Оксана Федорова, а – создателем Елена Шерипова, тоже имеющая в своем послужном списке титул Королевы красоты. На подиум в этот вечер вышли все модели школы, причем самым юным едва исполнилось 4 года. Они потрясли Москву! А за модным дефиле из зала наблюдали известные взрослые, с которых можно брать пример профессионализма, – ведущая Мария Ост, преподаватель дефиле Валерий Сороковой, певицы Анастасия Стоцкая и Ирина Ортман, наконец, сама "Мисс Вселенная" Оксана Федорова.
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