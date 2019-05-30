Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом

Житель Бразилии бодибилдер Валдир Сегату показал миру свой 60-сантиметровый бицепс. На протяжении многих лет он вводит себе инъекции синтола ради хорошей формы. Препарат приводят к инсульту, инфекциям и поражению центральной нервной системы. Три года назад врачи предупредили Сегату, что при продолжении ввода инъекций он может лишиться конечностей. Мужчину эти слова не остановили. Вещество вызвало у бодибилдера привыкание, и теперь он не может без него обойтись.
У Валдира есть несколько аккаунтов в социальных сетях. Там он с гордостью демонстрирует свою форму.
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