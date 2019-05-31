Дочь Алсу встретили овациями и криком

В детском центре "Артек" в Крыму продолжается конкурс "Детская Новая волна". Сюда, помимо юных участников, приехали и их взрослые кумиры – Олег Газманов, Юлия Савичева, Стас Пьеха. Но подлинной сенсацией стало появление на празднике 11-летней Микеллы Абрамовой. Она покорила зрителей женственностью, голосом и красивым дуэтом со вторым победителем шоу "Голос" Ержаном Максимом. Зал встречал их овациями!