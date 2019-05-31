Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 31 мая
Лента новостей
17:43
Пенсионер застрелил соседа из-за прибежавшего в огород козла
17:37
Дочь Алсу встретили овациями и криком
17:24
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
17:11
Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж
17:07
Названы условия встречи Путина с Зеленским
17:04
Совет на выходные
17:04
"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
16:44
Виновен: пьянице Порошенко вынесли приговор
16:36
В России приняли неожиданное решение о границе с Японией
16:29
"Перманентно юненькие": Бледанс балуется уколами красоты
16:28
Уединившийся с двумя мужчинами Зеленский вызвал омерзение
16:24
Муж дал в бубен запившей Гузеевой
16:16
Есть погибшие: мужчина захватил заложников в центре города
16:11
"Танцпол": мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена в Москве
16:08
"Это меня заводит": Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
15:43
Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину
15:41
Покинувшую психушку знаменитую певицу знатно перекосило
15:31
МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии
15:24
Дочь мертвой Началовой забрали в новую семью
15:18
"Нас кинули": Лукашенко припомнил миллиардный долг
15:03
"Я влюблена": Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"
14:53
Собчак вступилась за сексапильных "содержанок"
14:42
Одинокая Самбурская отказалась рожать для себя
14:41
Володин назвал самый важный майский закон
14:33
Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт
14:21
"Перебор": Цымбалюк-Романовская о немощном Джигарханяне
14:13
Звезде из "Интернов" дали по заслугам за "полуголый" снимок
14:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года
14:11
"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями
14:09
Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
13:51
Пугачева на всю страну обратилась к бывшему любовнику
13:50
Фильм об Элтоне Джоне спровоцировал грязный гей-скандал в России
13:50
"Перекрестись, и все пройдет": рассказавшего сокровенное Билана подняли на смех
13:41
Объявили по телевидению: Чурикова сгорела
13:24
Турчак назвал итоговую явку на праймериз "Единой России"
13:07
Лечащийся в Израиле Виторган сделал заявление о страшном недуге
12:57
"Как у Путина": Медведеву вручили неожиданный подарок (видео)
12:42
Четвертая жена о сенсационном уходе Краско в дом престарелых
12:28
Известная актриса вызвала омерзение заросшими подмышками
12:22
Суд отказался выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"
12:21
Официально объявлено о вине Порошенко за сбитый Boeing
12:02
У лишившегося важного органа Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь
12:00
"Я умру": Слуцкая подсела на таблетки
11:52
В озорной брюнетке с трудом узнали Эвелину Хромченко
11:36
В конфетах "Птичье молоко" нашли серу
11:29
Путин поставил ультиматум не признавшему Крым Лукашенко
11:22
Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон
11:15
Оформивший развод сын Яковлевой бесследно исчез
10:49
Зеленский сцепился с журналисткой из-за квартиры (видео)
10:48
Россиянам урежут новогодние каникулы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поргина отдала вещи Караченцова
Трудовые права, дольщики, нацпроекты: Генпрокурор Чайка отчитался перед Думой
Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых
Изворотливого Зеленского приперли к стенке в Германии
Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders
Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 31, 2019
просмотры: 123

Дочь Алсу встретили овациями и криком

567

В детском центре "Артек" в Крыму продолжается конкурс "Детская Новая волна". Сюда, помимо юных участников, приехали и их взрослые кумиры – Олег Газманов, Юлия Савичева,  Стас Пьеха. Но подлинной сенсацией стало появление на празднике 11-летней Микеллы Абрамовой. Она покорила зрителей женственностью, голосом и красивым дуэтом со вторым победителем шоу "Голос" Ержаном Максимом. Зал встречал их овациями!

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину

Телеведущая предстала в неожиданном виде

567

Крошечные модели потрясли Москву

Самой юной красавице всего 4 года

567

Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом

Мужчина признался в использовании запретного препарата

567

Венский бал в Москве: как это было

Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных стран

567
567

Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей

Знаменитый режиссер до сих пор пользуется вниманием у красивых женщин

567
567
567
567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

"Соскам передавай привет": народ заклевал Ани Лорак в дерзком образе

Артистка предстала перед поклонниками без бюстгальтера
Шоу-бизнес

"Битва ртов": красотка шокировала Гузееву засунутым по горло бананом

Невеста ошарашила эротической выходкой в программе "Давай поженимся!"

Политика

Раскрыт план бегства Порошенко за границу
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж
"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
"Перманентно юненькие": Бледанс балуется уколами красоты

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

Заявление РПЦ о творящихся странных вещах на могиле Началовой

Говорят, крест стал мироточить
Шоу-бизнес

Мэр отказался платить за услуги сексуальной Волочковой

Балерина запросила большую сумму
Шоу-бизнес

Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон

Вражда возникла и между братьями-принцами
Шоу-бизнес

"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями

Певец поздравил бывшую жену

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи

Фоторепортажи

Крошечные модели потрясли Москву
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
Венский бал в Москве: как это было
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Спорт

Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru