Венский бал в Москве: как это было

25 мая в самом большом зале Москвы – Гостином дворе, прошел XVII благотворительный Венский Бал в Москве. Это событие давно стало одним из самых ярких и ожидаемых в культурной жизни столицы. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных стран – политиков, дипломатов, бизнесменов.
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