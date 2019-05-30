Венский бал в Москве: как это было

25 мая в самом большом зале Москвы – Гостином дворе, прошел XVII благотворительный Венский Бал в Москве. Это событие давно стало одним из самых ярких и ожидаемых в культурной жизни столицы. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных стран – политиков, дипломатов, бизнесменов.