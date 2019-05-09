Финалистка "Детского Евровидения" из Сербии бросила вызов Лазареву

В 2019 году на песенном конкурсе "Евровидение" Сербию представит Невена Божович. Певица исполнит композицию Kruna. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о 24-летней звезде.
Невена Божович учится на 4 курсе музыкального факультета в Белграде. С самого детства она мечтала посвятить свою жизнь творчеству. Девушка регулярно участвует в песенных конкурсах. В 2007 году исполнительница представила страну на "Детском Евровидении". Тогда она заняла третье место. На предстоящем конкурсе певица намерена показать такой же высокий результат.
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