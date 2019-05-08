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Май 8, 2019
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Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"

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На "Евровидение – 2019" от Италии в Тель-Авив поедет певец Алессандро Махмуд (Mahmood) с песней Soldi. В своей песне исполнитель обращается к отцу, который оставил семью, когда мальчику было всего шесть лет. В этой душераздирающей композиции также есть слова на арабском языке. 

Махмуд родился 12 сентября 1992 года в Милане. Мать певца из Сардинии, а отец из Египта. Он закончил лингвистическую школу, а потом Профессиональный Музыкальный Центр в Милане. В 2012 году парень поучаствовал во французском шоу "Х Фактор", во время которого прошел в прямые эфиры. Покинув проект, Алессандро стал писать и продюсировать свои песни. В 2018 году Махмуд выпустил первый мини-альбом Gioventù bruciata.

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