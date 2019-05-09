Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган

Йожеф "Йоци" Папаи — венгерский певец, актер, рэпер и гитарист цыганского происхождения. Музыкой начал заниматься рано, под влиянием старшего брата-музыканта. Первый большой успех ожидал Папаи после выхода его дебютного альбома Ne nézz Igy Ram. С 2006 года он сотрудничал с рэпером Majka, выпустив с ним два альбома, Nélküled и Nekem az jár, но его самый большой успех пришел в 2015 году, после выхода альбома Mikor a test örexik.
Папаи был одним из тридцати участников венгерского национального отбора для участия в "Евровидении – 2017". С написанной им самим песней Origo он вышел в финал и выиграл конкурс, получив право представлять Венгрию на конкурсе "Евровидение 2017". По итогам конкурса он занял восьмое место.
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