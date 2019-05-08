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Май 8, 2019
просмотры: 123

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"

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Представлять Албанию на "Евровидении – 2019" будет певица Йонида Маличи с песней Ktheju Tokës. В композиции она призывает некоего человека вернуться на родную землю, где его давно ждут. Многие зрители сравнили образ певицы во время выступления в нацотборе для "Евровидения – 2019" с Клеопатрой.

Йонида Маличи родилась 26 марта 1982 года в албанском городе Тирана. Ее карьера певицы началась в 13 лет, когда она выступила на фестивале Festivali i Këngës. Через два года девушка снова посетила фестиваль. Она исполнила песню, посвященную Матери Терезе. В обоих случаях Маличи пела в дуэте. Сольно же будущая выдвиженка на "Евровидение – 2019" начала выступать в 1999 году. 

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