Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"

Представлять Албанию на "Евровидении – 2019" будет певица Йонида Маличи с песней Ktheju Tokës. В композиции она призывает некоего человека вернуться на родную землю, где его давно ждут. Многие зрители сравнили образ певицы во время выступления в нацотборе для "Евровидения – 2019" с Клеопатрой.

Йонида Маличи родилась 26 марта 1982 года в албанском городе Тирана. Ее карьера певицы началась в 13 лет, когда она выступила на фестивале Festivali i Këngës. Через два года девушка снова посетила фестиваль. Она исполнила песню, посвященную Матери Терезе. В обоих случаях Маличи пела в дуэте. Сольно же будущая выдвиженка на "Евровидение – 2019" начала выступать в 1999 году.