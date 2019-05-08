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Май 8, 2019
просмотры: 123

Эффектная ростовчанка стала королевой красоты

567

В Турции завершился конкурс красоты "Красавица Вселенной-2019".За этот почетный титул боролись около 40 девушек из разных стран мира. В числе них и 20-летняя ростовчанка Халимат Айбазова. Именно она и стала победительницей конкурса.

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