Эффектная ростовчанка стала королевой красоты

В Турции завершился конкурс красоты "Красавица Вселенной-2019".За этот почетный титул боролись около 40 девушек из разных стран мира. В числе них и 20-летняя ростовчанка Халимат Айбазова. Именно она и стала победительницей конкурса.
Страну представит Йонида Маличи
Песня повествует о бросившем семью отце
Звезды пришли на Бал Института костюма
Мужчины облизывались, а дамы завидовали
На борту лайнера находились 78 человек
Певица откроет душу перед зрителями
Артистка отдала предпочтение лирике
Коби Марими работал в магазине
Алессандро Махмуд выступит с песней Soldi
Девочка сразилась с отцом
Шоумен обвинил ведущих в провале телепроекта
Это устаревшая методика
Телеведущая откровенно поговорила в интервью
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Дети не хотят идти в школу
Алсу защитили от толпы?
Мне 19 ему 40.
почему всё так сложно?
Не переношу жару
Хочу густые брови.
Зачем нужен секс
Мужа приворожили
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Мой сын стал много пить
Начинаю свое движение в творчестве
Почему все мужики козлы?
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Алсу опозорилась
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Стало страшно ездить.
Она хочет замуж, а я не готов.
горит лес
интернет отключит?
вы дебилы
Какой же я все таки красивый
боюсь летать на самолёте.