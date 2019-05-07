Знаменитости похвастались самыми странными нарядами

Традиционно в первый понедельник мая в Нью-Йорке прошел Бал Института костюма (или как его сокращенно называют Met Gala). На сей раз темой мероприятия стал кэмп – стиль, в котором китч и дурновкусие оказались на вершине пьедестала.
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