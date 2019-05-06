Дакота возбудила арабов откровенным платьем

Международный музыкальный фестиваль "Жара", который придумал и проводит Эмин Агаларов, в этом году впервые прошел в Дубае, на берегу Персидского залива. Он собрал всех звезд российского шоу-бизнеса. Правда, наряды многих артистов из России в пуританской мусульманской стране выглядели весьма фривольно. Особенно преуспела Рита Дакота, чье эротичное черное боди и сетчатая накидка свели с ума зрителей и возбудили арабов. Недавно певица развелась с мужем Владом Соколовским. Но с такими формами и сексуальностью она вряд будет долго одна. Напомним, что уже в июле "Жара" будет петь и плясать в Баку, куда Дакота тоже собирается.
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