Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Понедельник 6 мая
Лента новостей
15:47
Малахов обнародовал странное предсмертное сообщение Цывиной
15:47
Джоли парализовало после развода с Питтом
15:35
В циничном плевке Белоруссии на память о Победе обвинили Лукашенко
15:34
"Что за стриптиз?": выставившая напоказ прелести Глюк'оZа взбаламутила народ
15:23
В Норильске при посадке Boeing произошло ЧП
14:59
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем
14:51
"Невозможно кататься": Тутберидзе вынесли суровый приговор
14:48
Зеленский получил подлый удар от главы МИД
14:40
Любопытный турист упал в жерло действующего вулкана
14:37
Россияне оплакивают погибшего в страшной авиакатастрофе Моисеева
14:30
Красавица-дочь Меньшовой вызвала фурор
14:14
Любвеобильного Зеленского погнали в шею из квартиры жены
14:13
Как школьницу: Ляйсан Утяшеву прилюдно унизили
14:13
Какое бесстыдство: звезды наживаются на смертях в Шереметьево
14:08
В Липецкой области безработный ограбил храм
14:04
Беглец Саакашвили выболтал секреты воюющего с Путиным Лукашенко
13:50
Петербуржец выстрелил в отчима после бурной ссоры
13:41
"Я иду по пути любви": Ани Лорак сделала важный выбор
13:33
Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
13:30
"Горе какое!": скорбящая Пугачева погрузилась в траур
13:28
Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США
13:23
Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года
13:01
На праймериз "Единой России" подано более 4,6 тысячи заявок
12:55
"У меня муж болеет": Тодоренко сделала неожиданное признание
12:45
В аварии под Москвой два человека сгорели заживо
12:33
Подруга Цымбалюк-Романовской раздавлена сгоревшим в Шереметьево самолетом
12:29
Свержение Лукашенко: сделано срочное заявление о ситуации в Минске
12:21
"Родила!": 52-летняя Наталья Штурм объявила радостную новость
12:19
В Пермском крае на химзаводе прогремел взрыв
12:12
Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
11:50
Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой
11:40
Вскрылась сенсационная причина авиакатастрофы в Шереметьево
11:38
Взбешенная Водонаева влезла в громкий скандал с катастрофой в Шереметьево
11:29
Агутину сделали срочную операцию в Израиле
11:22
Цепкая Маркл выгнала в три шеи навязчивую Миддлтон
11:07
"Люди, это просто ужас!": Волочкова кричит из-за страшной беды
10:58
Погиб как герой: бортпроводник до последнего спасал пассажиров из полыхающего самолета
10:56
Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко
10:20
В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв
10:19
"Тарзан остался один": что происходит между Королевой и Глушко
10:11
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
09:57
В Башкирии водитель уснул за рулем и попал в серьезное ДТП
09:55
Володин выразил соболезнования в связи с пожаром в Шереметьево
09:35
Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери
09:29
"Тянет за старое взяться": народ набросился на полуголую Шурыгину
09:17
Авиакатастрофа в Шереметьево попала на видео
08:57
Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск
08:49
Трясущуюся Пугачеву сняли с детьми
08:42
В столичных аэропортах задержали более 90 рейсов после страшного пожара
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Израиль отправил кассира защищать честь на "Евровидении-2019"
Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"
"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева вышла из себя из-за грязных оскорблений
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 6, 2019
просмотры: 123

Дакота возбудила арабов откровенным платьем

567

Международный музыкальный фестиваль "Жара", который придумал и проводит Эмин Агаларов, в этом году впервые прошел в Дубае, на берегу Персидского залива. Он собрал всех звезд российского шоу-бизнеса. Правда, наряды многих артистов из России в пуританской мусульманской стране выглядели весьма фривольно. Особенно преуспела Рита Дакота, чье эротичное черное боди и сетчатая накидка свели с ума зрителей и возбудили арабов. Недавно певица развелась с мужем Владом Соколовским. Но с такими формами и сексуальностью она вряд будет долго одна. Напомним, что уже в июле "Жара" будет петь и плясать в Баку, куда Дакота тоже собирается.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
567
567
567
567

Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"

Алессандро Махмуд выступит с песней Soldi

567
567
567

Новые "ангелы" Victoria's Secret

Модель поражает пышными формами на фоне своих коллег

567
567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Трясущуюся Пугачеву сняли с детьми

Примадонна предстала без макияжа
Шоу-бизнес

Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой

Чародеи облюбовали захоронение певицы

Политика

Мстительный Зеленский готовит подлый удар в спину Путину
Лукашенко ведет тайную войну против Путина
Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
Володин назвал самый важный закон апреля

Шоу-бизнес

Малахов обнародовал странное предсмертное сообщение Цывиной
Джоли парализовало после развода с Питтом
"Что за стриптиз?": выставившая напоказ прелести Глюк'оZа взбаламутила народ
Красавица-дочь Меньшовой вызвала фурор

Проишествия

Звезды ТНТ погибли в страшной аварии
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

"Я иду по пути любви": Ани Лорак сделала важный выбор

Певица откровенно ответила на провокационные вопросы
Шоу-бизнес

Агутину сделали срочную операцию в Израиле

у артиста обнаружились серьезные проблемы с легкими
Шоу-бизнес

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой

Почему бывший зять оставил Примадонну без внимания
Шоу-бизнес

"Горе какое!": скорбящая Пугачева погрузилась в траур

Примадонна высказалась о трагедии с рейсом Москва – Мурманск

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
Совет на выходные
Календарь красоты на май

Фоторепортажи

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Новые "ангелы" Victoria's Secret

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru