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Май 6, 2019
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Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

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В результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Выжили в страшной трагедии 37 человек, четверо из них – члены экипажа. Всего на борту лайнера "Аэрофлота" находились 78 человек. Об этом сообщила представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская. По ее словам, с выжившими пассажирами работают психологи и следователи.

Лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево, но "по технической причине" вернулся в воздушную гавань, где загорелся после посадки. Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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