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Май 6, 2019
просмотры: 123

Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"

567

Австралию на "Евровидении-2019" в Израиле представит вокалистка Кейт Миллер-Хайдке. В творчестве певицы удивительным образом сочетаются современной поп, фолк и опера.

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