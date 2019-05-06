Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"

Австралию на "Евровидении-2019" в Израиле представит вокалистка Кейт Миллер-Хайдке. В творчестве певицы удивительным образом сочетаются современной поп, фолк и опера.
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